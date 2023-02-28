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17:38, 28 февраля 2023Бывший СССР

На Украине назвали следующие три месяца определяющими для СВО

Глава ГУР Буданов заявил, что следующие три месяца будут определяющими для хода СВО

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Следующие три месяца специальной военной операции (СВО) на Украине будут определяющими для дальнейшего хода боевых действий. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает «Обозреватель».

Следующие три месяца военных действий Буданов назвал «достаточно активными». Глава ГУР уточнил, что имеет в виду активные боевые действия и с украинской, и с российской стороны.

При этом он отметил, что у украинской разведки нет данных о планах российских войск атаковать Киев.

Ранее депутат Верховной Рады, секретарь комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что возможным направлением для контрнаступления Киева весной станут Мелитополь и Бердянск.

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Алевтина Запольская
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