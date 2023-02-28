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11:23, 28 февраля 2023Мир

Китай заявил о злоупотреблении властью в США из-за удаления TikTok

МИД Китая назвал поручение госучреждениям США удалить TikTok злоупотреблением властью

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

США преувеличивают концепцию национальной безопасности и злоупотребляют государственной властью в целях подавления иностранных компаний, заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин. Ее цитирует Reuters.

Так она отреагировала на поручение администрации президента США федеральным учреждениям удалить приложение TikTok со всех устройств и систем в течение 30 дней.

«Мы решительно выступаем против этих неправильных действий», — добавила Мао Нин.

Ранее многие государственные учреждения в США уже запретили использование TikTok. Это связано с опасениями, что китайские власти могут использовать приложение для слежки за американцами.

Сотрудникам Еврокомиссии также поручили удалить TikTok со своих служебных телефонов и личных устройств, у которых есть доступ к конфиденциальной информации.

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Антон Похиляк
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