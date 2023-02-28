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22:40, 28 февраля 2023Россия

Политолога Павловского кремируют

Председатель Россотрудничества Мейер: политолога Павловского кремируют в Москве 3 марта
Глеб Павловский

Глеб Павловский. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Журналиста и политолога Глеба Павловского кремируют в Москве 3 марта. Об этом РИА Новости рассказал председатель экспертно-консультационного совета Россотрудничества, знакомый Павловского Максим Мейер.

По его словам, время захоронения сообщат позже.

Павловский скончался в ночь на 27 февраля в возрасте 72 лет. Причина его смерти не раскрывается. Журналист Алексей Венедиктов (внесен в реестр СМИ-иноагентов) рассказал, что Павловский тяжело болен, но не уточнял, чем именно.

Позже сообщалось, что последние дни жизни политолог провел в хосписе.

Глеб Павловский — основатель «Фонда эффективной политики» (ФЭП), занимавшегося политтехнологическими консультациями и проведением избирательных кампаний. В числе прочих ФЭП работал над кампанией Владимира Путина.

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Юлия Мискевич
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