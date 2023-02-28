В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Макроном и Шольцем

Представитель Кремля Песков заявил, что Путин открыт для переговоров с Макроном и Шольцем

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт для любых переговоров, в том числе с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, если эти беседы помогут России достигнуть собственных целей мирным путем. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Как подчеркнул Песков, и Макрон, и Шольц не раз заявляли, что продолжат общаться с президентом России. «Мы слушали пять или шесть заявлений Макрона, что я буквально днями и ночами буду звонить Путину и разговаривать, но не было никаких запросов», — добавил он.

В то же время Франция и Германия косвенно участвуют в боевых действиях на стороне Украины, что ставит под вопрос их посреднический потенциал в переговорах. «Одно дело вы сохраняете нейтралитет в отношении сторон конфликта, а другое — вы косвенно принимаете участие в боевых действиях и декларируете свое намерение увеличивать свою вовлеченность в боевые действия на стороне одного из участников», — пояснил Песков.