Глава футбольного клуба из России рассказал о требовании судей платить за победы

Глава футбольного клуба «Легион» Лахиялов рассказал о требовании судей платить за победы

Президент российского футбольного клуба «Легион» Шамиль Лахиялов рассказал о коррупции в судействе. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, арбитры открыто требовали с махачкалинской команды платить деньги. «У нас был человек — в штабе официально у нас не работал, но по нашей просьбе принимал судей, размещал их. Вот и узнали: победа — 50 тысяч, пенальти — 10 тысяч», — рассказал глава «Легиона».

По словам Лахиялова, описываемые события происходили 7-8 лет назад. «Сейчас уже не знаю», — заявил функционер.

«Легион» выступает в третьей по силе российской лиге — втором дивизионе. В нынешнем сезоне после 18 туров команда с 13 очками занимает 11-е место в группе 1.