Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Завтра
04:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Завтра
04:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
12:41, 28 февраля 2023Спорт

Глава футбольного клуба из России рассказал о требовании судей платить за победы

Глава футбольного клуба «Легион» Лахиялов рассказал о требовании судей платить за победы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент российского футбольного клуба «Легион» Шамиль Лахиялов рассказал о коррупции в судействе. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, арбитры открыто требовали с махачкалинской команды платить деньги. «У нас был человек — в штабе официально у нас не работал, но по нашей просьбе принимал судей, размещал их. Вот и узнали: победа — 50 тысяч, пенальти — 10 тысяч», — рассказал глава «Легиона».

По словам Лахиялова, описываемые события происходили 7-8 лет назад. «Сейчас уже не знаю», — заявил функционер.

«Легион» выступает в третьей по силе российской лиге — втором дивизионе. В нынешнем сезоне после 18 туров команда с 13 очками занимает 11-е место в группе 1.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Кремль анонсировал «серьезный разговор» на коллегии ФСБ с Путиным
На Западе заявили о поддержке России большей частью Южного полушария
Мужчина проигнорировал свадьбу сына и провел вечер с его бывшей женой
В Минобороны объяснили закрытие воздушного пространства над аэропортом Пулково
В районе Артемовска заметили танки Leopard
Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Российская модель оказалась в больнице после обращения к частному косметологу
Российский подросток предстанет перед судом за убийство 15-летнего знакомого
Роскомнадзор проверит публикации «ЧВК Редан» в соцсетях
Обвиненного в вандализме из-за антивоенных надписей россиянина поймали в Армении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.