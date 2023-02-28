Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:59, 28 февраля 2023Россия

Опубликован список пассажиров упавшего под Мурманском вертолета

112: на борту потерпевшего крушение под Мурманском вертолета Ми-8 было 9 пассажиров
Павел Шитиков

Павел Шитиков. Фото: Telegram-канал / 112

Telegram-канал 112 опубликовал список пассажиров при крушении вертолета Ми-8 в Мурманской области.

По информации 112, на борту находились девять пассажиров: капитан воздушного судна Павел Шитиков (1965 года рождения), второй пилот Сергей Бербенко (1969 года рождения), бортмеханик Вячеслав Марков (1957 года рождения).

Пассажиры: Оксана М. (1992 года рождения), Андрей Б. (1984 года рождения), Алексей К. (1990 года рождения), Иван Х. (1985 года рождения), Александр Т. (1959 года рождения), Гордей Т. (2021 года рождения).

О крушении вертолета в Мурманской области стало известно днем 28 февраля. Пострадали четыре человека. Пилот Павел Шитиков заявил, что техника попала под снежный заряд.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
США высказались о сроке окончания конфликта на Украине
Оператор билборда опроверг размещение рекламы с логотипом нашумевшей группировки
В Пентагоне назвали ситуацию на Украине статичной
В Подмосковье таксисты устроили драку на дороге и попали на видео
Опубликован список пассажиров упавшего под Мурманском вертолета
Соблюдающим пост назвали альтернативные мясу источники железа в питании
Илон Маск увидел окружение Артемовска на карте
Лавров заявил о готовности Москвы организовать переговоры Баку и Еревана
ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России
Россиянина осудили на 13 лет за убийство отца и нападение с ножом на мать
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.