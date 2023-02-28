Немецкий депутат раскритиковал ход расследования взрывов на «Северных потоках»

Депутат Котре: Берлину не предоставляют информацию по взрывам на «Северных потоках»

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре рассказал об отказе организаторов расследования взрывов на «Северных потоках» предоставлять Берлину информацию о произошедшем. Об этом он сообщил ТАСС.

«Расследование не является прозрачным. Оно не осуществляется с надлежащим напором», — заявил Котре. По его мнению, это подтверждает причастность союзников к диверсии на российских газопроводах. Депутат также отметил бездействие властей Германии в сложившейся ситуации, добавив, что правительство игнорирует парламентские запросы со стороны партии.

Кроме того, Котре раскритиковал позицию немецких СМИ, которые, по его словам, стали «рупором федерального правительства». «Они должны были бы вести журналистские расследования по всем направлениям, но ничего из этого не произошло», — возмутился политик.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к диверсии на «Северных потоках». По его версии, операцию провели Военно-морские силы США, для установки бомб использовали подлодки.