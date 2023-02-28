На Украине сообщили об увеличении числа раненых украинских военных

«Обозреватель»: число раненых украинских военных в Артемовске возросло

В Артемовске возросло число раненых украинских военных. Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на начальника одной из медицинских служб.

«Мои медики работают практически круглосуточно. Если за восемь-девять месяцев ротации у меня в среднем было около 50-60 "трехсотых", то сейчас за сутки бывает больше. Очень много работы», — заявил один из героев видео, опубликованного в Telegram-канале издания.

Отмечается, что до этого раненых было меньше «в десятки раз».

Ранее Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки противник потерял на южнодонецком и запорожском направлениях до 45 бойцов убитыми и раненными.