Reuters узнал об общей проблеме для ВСУ и российских войск

Reuters: распутица могла создать проблемы для ВСУ и российских войск

Ранняя весенняя оттепель и дожди превратили поля на востоке Украины в грязь. Это может помешать российским и украинским войскам перехватить инициативу в ходе специальной военной операции. Об этом пишет Reuters.

Как пишет агентство, «rasputitsa» (распутица — время, когда дороги по дорогам становится тяжело ехать), может сорвать планы армий по наступлению на территории Украины. Отмечается, что из-за ранней весны дороги уже превратились в реки, а поля — в непролазные болота.

«Недалеко от линии соприкосновения в ДНР украинские солдаты сидели на корточках в грязных окопах после того, как внезапно изменившаяся погода размягчила мерзлую землю», — сообщает Reuters.

Ранее командир вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мадьяр рассказал о сложной для Киева обстановке у Артемовска (украинское название — Бахмут). Он также отметил, что у ВСУ в Артемовске нет достаточного для наступления количества вооружений.

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, в свою очередь, заявил о неготовности ВСУ сдать Артемовск и вывести из города свои войска.