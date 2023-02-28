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08:19, 28 февраля 2023Мир

Reuters узнал об общей проблеме для ВСУ и российских войск

Reuters: распутица могла создать проблемы для ВСУ и российских войск

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

Ранняя весенняя оттепель и дожди превратили поля на востоке Украины в грязь. Это может помешать российским и украинским войскам перехватить инициативу в ходе специальной военной операции. Об этом пишет Reuters.

Как пишет агентство, «rasputitsa» (распутица — время, когда дороги по дорогам становится тяжело ехать), может сорвать планы армий по наступлению на территории Украины. Отмечается, что из-за ранней весны дороги уже превратились в реки, а поля — в непролазные болота.

«Недалеко от линии соприкосновения в ДНР украинские солдаты сидели на корточках в грязных окопах после того, как внезапно изменившаяся погода размягчила мерзлую землю», — сообщает Reuters.

Ранее командир вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мадьяр рассказал о сложной для Киева обстановке у Артемовска (украинское название — Бахмут). Он также отметил, что у ВСУ в Артемовске нет достаточного для наступления количества вооружений.

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, в свою очередь, заявил о неготовности ВСУ сдать Артемовск и вывести из города свои войска.

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Екатерина Подвигина
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