МВД предложило ограничить краткосрочное пребывание иностранцев в России

МВД предложило ограничить 90 днями краткосрочное пребывание иностранцев в России

МВД предложило ввести единый срок для краткосрочного пребывания иностранцев в России и огранить его 90 днями в год. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает ТАСС.

По данным издания, проект федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства» предполагает ввести три миграционных режима: краткосрочное и долгосрочное пребывание, а также постоянное проживание.

Срок пребывания иностранцев с правом на долгосрочное пребывание — студентов, трудовых мигрантов — будет определяться от оснований такого права.

В настоящее время срок временного пребывания иностранцев в России без визы не может превышать 90 суток суммарно в течение полугода. Новый законопроект был внесен в правительство в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об обороте оружия на новых территориях России.