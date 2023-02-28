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15:01, 28 февраля 2023Силовые структуры

МВД предложило ограничить краткосрочное пребывание иностранцев в России

МВД предложило ограничить 90 днями краткосрочное пребывание иностранцев в России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

МВД предложило ввести единый срок для краткосрочного пребывания иностранцев в России и огранить его 90 днями в год. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает ТАСС.

По данным издания, проект федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства» предполагает ввести три миграционных режима: краткосрочное и долгосрочное пребывание, а также постоянное проживание.

Срок пребывания иностранцев с правом на долгосрочное пребывание — студентов, трудовых мигрантов — будет определяться от оснований такого права.

В настоящее время срок временного пребывания иностранцев в России без визы не может превышать 90 суток суммарно в течение полугода. Новый законопроект был внесен в правительство в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об обороте оружия на новых территориях России.

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Илона Палей
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