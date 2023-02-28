В ФРГ пожаловались на нехватку ПВО из-за Украины

Глава Rheinmetall Паппергер: ФРГ передала Украине два комплекса ПВО в ущерб защите Берлина

ФРГ передала Украине два комплекса ПВО — Skynex и Skyranger — в ущерб защите Берлина, который стал уязвим перед атаками потенциальных противников. О нехватке средств противовоздушной обороны сообщил глава немецкого концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер, сообщает РИА Новости.

«У нас было две целых системы, которые могут [в случае полномасштабного конфликта] защитить Берлин, но эти системы на данный момент на Украине», — пожаловался Паппергер. Он добавил, что на данный момент на Украине находится два новейших комплекса.

Ранее ста известно, что Rheinmetall поставит Украине автоматизированные системы разведки на миллионы евро по поручению правительства Германии.