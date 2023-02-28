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22:13, 28 февраля 2023Мир

Американский разведчик обратился к Польше из-за России

Экс-разведчик США Риттер предупредил, что попытка расчленить Россию приведет к концу света

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предупредил о катастрофических последствиях, которые последуют за попыткой развалить Россию. Свою позицию он высказал в в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism.

Экс-разведчик обратил внимание, что за всю историю ни одна ядерная держава не была побеждена. По его словам, необходимо понять, что «говорить о поражении России значит — желать конца света».

«Польша, если ты слышишь, ты действительно хочешь умереть? <…> Вы никогда не сможете победить Россию, этого не произойдет», — высказался Риттер.

Ранее Скотт Риттер заявил, что Польша не сможет противостоять России, поскольку не является военной державой и не имеет такого количества личного состава. «Польская армия исчезнет с лица земли после трех месяцев обычных боев с Россией под открытым небом», — сказал он.

Марина Совина
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