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17:53, 28 февраля 2023Бывший СССР

В Приднестровье анонсировали очередные военные сборы

В Приднестровье анонсировали очередные военные сборы с 1 марта

Фото: Vladislav Bachev / Reuters

В Приднестровье пройдут очередные военные сборы. Их анонсировали в Министерстве обороны непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР). Соответствующее сообщения появилось на сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что сборы, организованные миротворческим контингентом ПМР, начнутся 1 марта и продлятся три месяца.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщал о напряженной ситуации на границе с Украиной и по периметру ПМР. При этом политик заявил, что реальная опасность для республики в настоящий момент отсутствует.

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Алевтина Запольская
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