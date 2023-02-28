В Приднестровье анонсировали очередные военные сборы с 1 марта

В Приднестровье пройдут очередные военные сборы. Их анонсировали в Министерстве обороны непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР). Соответствующее сообщения появилось на сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что сборы, организованные миротворческим контингентом ПМР, начнутся 1 марта и продлятся три месяца.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщал о напряженной ситуации на границе с Украиной и по периметру ПМР. При этом политик заявил, что реальная опасность для республики в настоящий момент отсутствует.