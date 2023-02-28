Врач раскрыла причины появления ранней седины и способы ее предотвратить

Доктор Ванита Раттан: на появление ранней седины влияют генетика, стресс и курение

Доктор Ванита Раттан раскрыла причины появления ранней седины и способы ее предотвратить. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

По словам врача, многие люди обнаруживают на своей голове седые волоски в 20 лет. Раттан объяснила, что данное явление связано с низкой выработкой меланина, и в этом нет ничего страшного. «Несколько седых волос совершенно нормально в 20 лет. Это преждевременное поседение, вероятно, связано с генами», — сказала она.

В то же время специалист напомнила, что на появление седины также влияют стресс, дефицит витаминов и минералов, недостаток коллагена, а также курение. В последнем случае эксперт заявила, что данная привычка сужает кровеносные сосуды, уменьшая приток крови к волосяным фолликулам.

Чтобы предотвратить возникновение и развитие упомянутой проблемы, Раттан посоветовала избегать стрессов, соблюдать сбалансированную диету и правильно ухаживать за волосами. «Изучите техники медитации, которые помогут вам лучше себя чувствовать, бросьте курить и убедитесь, что в достаточном количестве получаете витамины B3, B12, фолиевую кислоту и биотин для поддержания цвета и густоты ваших волос», — рекомендовала собеседница издания и предостерегла от выщипывания седых волосков, поскольку это может привести к залысинам.

Ранее парикмахер Анджело Валлильо назвал лучшие стрижки для седых волос. По словам стилиста, на обладательницах седины будут хорошо смотреться боб или асимметричные прически. При этом Валлильо отметил, что перед процедурой необходимо проконсультироваться с мастером, поскольку данные стрижки могут не подойти по форме лица.