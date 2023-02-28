Одна из самых богатых стран раскрыла секрет успеха в борьбе с инфляцией

CNBC: Швейцария смогла победить высокую инфляцию из-за сильного франка

Швейцария смогла победить высокую инфляцию с помощью ряда факторов, в то время как другие страны мира продолжают бороться с заоблачными ценами, пишет CNBC, раскрывая секрет успеха страны.

Инфляция в Швейцарии составила 3,5 процента в 2022 году, что гораздо ниже, чем, например, в США (9,1 процента), Великобритании (11,1 процента ) и в еврозоне (10,6 процента). Граждане Швейцарии менее подвержены влиянию роста цен, поскольку они тратят меньшую часть своего дохода на предметы первой необходимости (такие как еда и жилье) из-за высокой доли ВВП на душу населения, отмечает издание. Наряду с этим в стране действует строгий контроль за ценами на товары и услуги.

Еще одна причина относительной стабильности цен в одной из самых богатых стран связана с сильным швейцарским франком. Валюта страны неуклонно укреплялась, достигнув паритета с евро в 2022 году. Во многом это связано со статусом франка как валюты-убежища или защитного актива. Кроме того, Швейцария меньше зависит от импорта нефти и газа, чем некоторые из ее европейских соседей, а гидроэлектроэнергия играет важную роль в ее энергоснабжении.

В конце 2022 года цены на энергоносители в Швейцарии выросли на 16,2 процента — ниже уровня, с которым столкнулись такие крупные страны, как Германия (25 процентов), Нидерланды (30 процентов), Великобритания (52,3 процента) и Италия (64,7 процента). Швейцарский национальный банк заявил, что прогнозирует снижение инфляции в среднем до 2,4 процента в 2023 году, а затем до 1,8 процента в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Берн заблокировал российские активы на 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не исключал, что страна станет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Однако, по его словам, пока для такого шага нет правовой основы.