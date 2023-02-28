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01:02, 28 февраля 2023Экономика

Одна из самых богатых стран раскрыла секрет успеха в борьбе с инфляцией

CNBC: Швейцария смогла победить высокую инфляцию из-за сильного франка

Фото: Pascal Lauener / Reuters

Швейцария смогла победить высокую инфляцию с помощью ряда факторов, в то время как другие страны мира продолжают бороться с заоблачными ценами, пишет CNBC, раскрывая секрет успеха страны.

Инфляция в Швейцарии составила 3,5 процента в 2022 году, что гораздо ниже, чем, например, в США (9,1 процента), Великобритании (11,1 процента ) и в еврозоне (10,6 процента). Граждане Швейцарии менее подвержены влиянию роста цен, поскольку они тратят меньшую часть своего дохода на предметы первой необходимости (такие как еда и жилье) из-за высокой доли ВВП на душу населения, отмечает издание. Наряду с этим в стране действует строгий контроль за ценами на товары и услуги.

Еще одна причина относительной стабильности цен в одной из самых богатых стран связана с сильным швейцарским франком. Валюта страны неуклонно укреплялась, достигнув паритета с евро в 2022 году. Во многом это связано со статусом франка как валюты-убежища или защитного актива. Кроме того, Швейцария меньше зависит от импорта нефти и газа, чем некоторые из ее европейских соседей, а гидроэлектроэнергия играет важную роль в ее энергоснабжении.

Brent от TradingView

В конце 2022 года цены на энергоносители в Швейцарии выросли на 16,2 процента — ниже уровня, с которым столкнулись такие крупные страны, как Германия (25 процентов), Нидерланды (30 процентов), Великобритания (52,3 процента) и Италия (64,7 процента). Швейцарский национальный банк заявил, что прогнозирует снижение инфляции в среднем до 2,4 процента в 2023 году, а затем до 1,8 процента в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Берн заблокировал российские активы на 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис не исключал, что страна станет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Однако, по его словам, пока для такого шага нет правовой основы.

Платон Щукин
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