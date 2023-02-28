Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:03, 28 февраля 2023Мир

В Пентагоне назвали ситуацию на Украине статичной

Сотрудник Пентагона Симс назвал ситуацию на Украине статичной при значительных потерях

Фото: Reuters

Директор по операциям Объединенного штаба ВС США генерал-лейтенант Дуглас Симс назвал текущую ситуацию на Украине статичной при значительном числе человеческих потерь. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского военного, российская и украинская стороны втягивают в конфликт значительное количество артиллерии, результатом чего становятся минимальные изменения территории и значительное количество потерь.

Генерал обратил внимание, что самое активное противостояние наблюдается в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что почти все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем российских военных. Помимо этого, как он утверждает, Украина продолжает переброску резервов на артемовское направление.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США высказались о сроке окончания конфликта на Украине
Американский разведчик обратился к Польше из-за России
Политолог отметил важную роль ФСБ в свете проведения СВО
Оператор билборда опроверг размещение рекламы с логотипом нашумевшей группировки
В Пентагоне назвали ситуацию на Украине статичной
В Подмосковье таксисты устроили драку на дороге и попали на видео
Опубликован список пассажиров упавшего под Мурманском вертолета
Соблюдающим пост назвали альтернативные мясу источники железа в питании
Илон Маск увидел окружение Артемовска на карте
Лавров заявил о готовности Москвы организовать переговоры Баку и Еревана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.