В Пентагоне назвали ситуацию на Украине статичной

Сотрудник Пентагона Симс назвал ситуацию на Украине статичной при значительных потерях

Директор по операциям Объединенного штаба ВС США генерал-лейтенант Дуглас Симс назвал текущую ситуацию на Украине статичной при значительном числе человеческих потерь. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского военного, российская и украинская стороны втягивают в конфликт значительное количество артиллерии, результатом чего становятся минимальные изменения территории и значительное количество потерь.

Генерал обратил внимание, что самое активное противостояние наблюдается в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что почти все дороги в Артемовск находятся под огневым контролем российских военных. Помимо этого, как он утверждает, Украина продолжает переброску резервов на артемовское направление.