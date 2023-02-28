Уставшие стоять в очереди на подъемник туристы в Сочи устремились на гору пешком

Туристы на «Красной Поляне» из-за очередей на подъемник устремились к трассам пешком

Российские туристы на курорте «Красная Поляна» в Сочи, уставшие стоять в огромной очереди на подъемник, устремились к горнолыжным трассам пешком. Ролик опубликовал аккаунт @sochi_detka, освещающий события города, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных в сети кадрах видно, как толпа отдыхающих движется вверх и вниз по склону горы. «Люди устали стоять в очереди на подъемник и решил подниматься с южного склона пешком», — подписали видео администраторы аккаунта.

Пользователей сети возмутила публикация, о чем они принялись писать в комментариях под ней. «Ужас», «За что с людей берут столько денег?» , «В своем стиле "лучший курорт России"», «Это разве отдых?», «Так и заболеть недолго», «Позор», — написали юзеры.

Ранее гигантская очередь туристов на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи попала на видео и удивила россиян. На размещенных в сети кадрах видно, как толпа отдыхающих стоит в огромной очереди на подъемник «Волчья скала».

