Ценам на жилье в Москве предсказали рост

Руководитель IKON Development Детушев: цены на жилье в Москве в 2023 году будут расти

До конца 2023 года цены и на первичном, и на вторичном рынках недвижимости Москвы будут расти. Подобный прогноз «Ленте.ру» дал генеральный директор компании IKON Development Антон Детушев.

По словам руководителя организации, в отсутствие новых потрясений стоимость «первички» вряд ли будет снижаться. Он добавил, что и застройщики не захотят продавать новые квартиры в убыток, однако при этом запуск новых площадок могут отложить. Детушев также предсказал, что готовое жилье может подорожать сопоставимо с тем, как оно прибавило в цене в пандемию коронавируса.

Сейчас в этом сегменте заметен перекос — вторичное жилье стоит дешевле сданных новостроек, а спрос на них низкий из-за возникшей в прошлом году разницы ипотечных ставок (от 0,01-процентной ставки от застройщика против девяти процентов на "вторичку"). При этом таких ставок от застройщика в 2023 году уже нет. Поэтому рынок должен прийти в равновесие, и мы ожидаем рост стоимости в этом сегменте», — подытожил эксперт.

В феврале эксперты рынка недвижимости пришли к выводу, что в 2023 году арендная плата за жилье в Москве начнет расти. По словам замдиректора Банковского института развития Юлии Макаренко, текущее снижение стоимости съемной недвижимости в столицы не продлится долго — в нынешнем году падение арендных ставок прекратится, а разница «отыграется».