В Британии призвали ускорить поставки вооружений Киеву

Советник по нацбезопасности премьера Британии Барроу: нужно ускорить поставки оружия Киеву

Советник по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Тим Барроу призвал ускорить отправку вооружений Киеву. Об этом сообщает издание The Times.

«Нам нужно ускорить нашу поддержку. Украина должна иметь средства для самозащиты и должна быть в состоянии добиться успеха на поле боя», — заявил он в ходе выступления перед объединенным комитетом по стратегии нацбезопасности.

Барроу рассказал, что британские власти рассматривают возможность поставки Украине дальнобойного оружия и высокоточных боеприпасов, несмотря на истощение собственных оружейных запасов.

Ранее стало известно о намерении премьер-министра Британии Риши Сунака призвать союзников по «Группе семи» (G7) к поставкам Киеву дальнобойного оружия. Он планирует подчеркнуть необходимость предоставить Украине «решающее преимущество на поле боя».