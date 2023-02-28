В Британии призвали ускорить поставки вооружений Киеву
Советник по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Тим Барроу призвал ускорить отправку вооружений Киеву. Об этом сообщает издание The Times.
«Нам нужно ускорить нашу поддержку. Украина должна иметь средства для самозащиты и должна быть в состоянии добиться успеха на поле боя», — заявил он в ходе выступления перед объединенным комитетом по стратегии нацбезопасности.
Барроу рассказал, что британские власти рассматривают возможность поставки Украине дальнобойного оружия и высокоточных боеприпасов, несмотря на истощение собственных оружейных запасов.
Ранее стало известно о намерении премьер-министра Британии Риши Сунака призвать союзников по «Группе семи» (G7) к поставкам Киеву дальнобойного оружия. Он планирует подчеркнуть необходимость предоставить Украине «решающее преимущество на поле боя».