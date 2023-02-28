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12:01, 28 февраля 2023Мир

Установленный напротив российского посольства в Берлине танк увезут в Нидерланды

Spiegel: установленный близ посольства РФ в Берлине танк решили перевезти в Нидерланды

Фото: Bernd Friedel / Imago / Globallookpress.com

Танк, который ранее был установлен напротив российского посольства в Германии в честь годовщины начала специальной военной операции (СВО), захотели перевезти в Нидерланды. О принятом решении со ссылкой на местную полицию сообщает издание Der Spiegel.

Танк Т-72, который якобы был поврежден в ходе боевых действий на Украине, появился перед посольством России в Берлине в годовщину начала спецоперации. С предложением разместить в Берлине российский танк выступили кураторы столичного музея Berlin Story Bunker Энно Ленце и Виланд Гибель. Отмечается, что местные власти сначала воспротивились этой инициативе, однако позже, в октябре 2022 года, административный суд столицы ФРГ обязал власти округа Митте разрешить временную демонстрацию техники близ здания посольства РФ.

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Варвара Кошечкина
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