Установленный напротив российского посольства в Берлине танк увезут в Нидерланды

Spiegel: установленный близ посольства РФ в Берлине танк решили перевезти в Нидерланды

Танк, который ранее был установлен напротив российского посольства в Германии в честь годовщины начала специальной военной операции (СВО), захотели перевезти в Нидерланды. О принятом решении со ссылкой на местную полицию сообщает издание Der Spiegel.

Танк Т-72, который якобы был поврежден в ходе боевых действий на Украине, появился перед посольством России в Берлине в годовщину начала спецоперации. С предложением разместить в Берлине российский танк выступили кураторы столичного музея Berlin Story Bunker Энно Ленце и Виланд Гибель. Отмечается, что местные власти сначала воспротивились этой инициативе, однако позже, в октябре 2022 года, административный суд столицы ФРГ обязал власти округа Митте разрешить временную демонстрацию техники близ здания посольства РФ.