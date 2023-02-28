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12:51, 28 февраля 2023Экономика

Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска

The Guardian: акционеры Tesla потребовали денег за обман насчет безопасности электрокаров

Фото: Matt Rourke / AP

Группа акционеров Tesla подала в суд на Илона Маска и руководство компании. В коллективном иске они указали, что их обманули насчет эффективности автопилота и того, насколько безопасно он управляет электрокаром. Об этом сообщает The Guardian.

Акционеры отметили, что покупали ценные бумаги Tesla с февраля 2019 года по февраль 2023 года и на фоне новостей об авариях с участием электрокаров и отзывной кампании они потеряли деньги. Поэтому они требуют от Маска и представителей фирмы погасить их убытки.

Стоимость акций Tesla снизилась на 5,7 процента, после того как компания решила отозвать 362 758 автомобилей из продажи. Производитель сообщил о проблемах у Model S, Model X, Model 3 и Model Y разных лет производства. Оказалось, что бета-версия автопилота, которую используют эти модели, превышает скорость, может проехать на желтый свет и не делает полную остановку на знаке «Стоп».

Акции Tesla выросли на 70 процентов с начала года, вернувшись на уровень начала ноября 2022 года, что позволило Маску обойти президента группы компаний LVMH Бернара Арно. Сейчас состояние Маска оценивается в 187,1 миллиарда долларов.

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Вячеслав Агапов
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