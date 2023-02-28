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13:17, 28 февраля 2023Интернет и СМИ

На Западе заявили о поддержке России большей частью Южного полушария

American Thinker: Россию поддерживает не только Китай, но и большая часть Южного полушария

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Россию поддерживает не только Китай, но и большая часть Южного полушария, заявила обозреватель Андреа Видбург. Такое мнение она выразила в статье для американского издания American Thinker.

Видбург отметила, что в ситуации с конфликтом России и Украины Киев получает наиболее мощную поддержку от стран Европы и США. «Однако за исключением "английского мира" Новой Зеландии и Австралии большая часть Южного полушария поддерживает Россию. Таким образом с Путиным согласен не только Китай, в этой части света такая позиция наблюдается почти везде», — подчеркнула автор.

В статье отмечается, что одна из причин, по которой российской экономике удается выживать вопреки западным санкциям, является тот факт, что другие части света охотно ведут бизнес с Россией. «И их к этому не принуждают. Оказывается, что те части света, которые не принадлежат к американскому, английскому или европейскому блоку, любят и уважают Россию», — указала Видбург.

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Говоря о причинах такого отношения стран Южного полушария к России, обозреватель привела выдержки из статьи члена Американского комитета по единению США с Россией (American Committee for U.S.-Russia Accord) Кришена Мехты. Он, в частности, отметил, что «Глобальный Юг» не верит в то, что Запад понимает его проблемы. Кроме того, он упомянул борьбу Советского Союза с западным колониализмом и тот факт, что мировой экономикой больше не правят США и Запад, в связи с чем у стран Южного полушария есть выбор.

Ранее профессор Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете, обозреватель Мэттью Банн заявил, что США необходимо побудить Киев к мирным переговорам с Москвой. Причиной он назвал возрастающий риск ядерной войны.

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Олег Давыдов
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