Безнадежно мечтающему о сексе втроем с участием жены мужчине дали совет

Секс-коуч призвал склоняющего жену к сексу втроем мужа экспериментировать иначе

Склоняющему несогласную жену к сексу втроем мужу дали совет о том, как перестать думать о недоступном опыте. На письмо мужчины ответил секс-коуч Рич Юзвяк в авторской колонке для издания Slate.

Безнадежно мечтающий о сексе втроем с участием жены мужчина признался, что два года назад рассказал ей о своей фантазии. Супруги обсудили возможность эксперимента, попытались найти претендента онлайн, и после нескольких ответов на объявление женщина передумала.

«Но проблема в том, что я продолжаю прокручивать эти сценарии и идеи в голове. Часто не сплю, потому что сознание все обращается и обращается к сексу втроем», — рассказал он, попросив подсказать ему способ избавиться от навязчивых мыслей.

Юзвяк в ответ призвал анонима смириться с мыслью, что, если он хочет сохранить отношения с женой, от этой фантазии придется отказаться. Экспериментировать, уточнил он, придется иначе. «Если мысли о сексе втроем настолько отвлекают, если от привкуса этой фантазии у вас слюнки текут, лучше пополнить список своих фантазий. Посмотрите другое порно, изучите новые практики и сексуальные игры, которые, возможно, понравятся жене. Посмотрите — вдруг она захочет исполнить новую фантазию с вами», — заключил он.

Ранее секс-коуч Джессика Стоя призвала девушку, стесняющуюся потного тела во время секса, перестать это делать. Стоя призналась, что, как и партнер девушки, тоже любит натуральный запах тела.

