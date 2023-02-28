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15:42, 28 февраля 2023Россия

Российская семья погибла от отравления газом

РЕН ТВ: в Ульяновске младенец и двое взрослых погибли в квартире от отравления газом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Ульяновске в квартире нашли погибшую семью — двух взрослых и младенца, сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло в доме на улице Терешковой. По данным источника телеканала, причиной гибели стало отравление газом. Точные причины смерти устанавливаются, на месте работают экстренные службы.

Управление Следственного комитета по региону подтвердило информацию, уточнив, что погибли 36-летний мужчина, 28-летняя женщина и шестимесячный ребенок. Их тела обнаружили около 14:00 (13:00 мск). Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») Уголовного кодекса России.

27 февраля в Ульяновске в одной из квартир жилой пятиэтажки на улице Ефремова взорвался газ. Взрыв разрушил межкомнатные перегородки в квартире, пострадали два человека.

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Антон Похиляк
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