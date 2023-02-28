Россиянина осудят за убийство и изнасилование двух девушек в начале 2000-х

В Якутии 50-летнего россиянина осудят за убийство и изнасилование девушек в начале 2000-х

В Якутии 50-летний россиянин предстанет перед судом за убийство и изнасилование двух несовершеннолетних девушек-подростков в начале 2000-х годов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Надежда Дворецкая.

По данным следствия, преступления были совершены летом 2001 и 2002 годов в безлюдных местах в городе Алдане, жертвами стали две девушки 16 и 17 лет. Мужчина подкараулил их, нанес удары камнем и ножом и, лишив возможности сопротивляться, надругался над ними. Потерпевшие скончались от полученных ранений.

Спустя 20 лет благодаря совместным усилиям криминалистов и следователей личность предполагаемого преступника была установлена.

«Восстановлены детали допросов свидетелей, заключений судебных экспертиз, осмотров мест обнаружения тел погибших, результаты которых дали изобличающие обвиняемого доказательства», — добавила Надежда Дворецкая.

Выяснилось, что мужчина был причастен к совершению ряда подобных преступлений.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае суд приговорил мужчину к 17 годам за изнасилование 13-летней соседки.