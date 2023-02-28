Индия запретила заход в порты старым нефтяным танкерам

Правительство Индии запретило заход в свои порты нефтяным танкерам старше 25 лет

Правительство Индии ввело ограничения на заход в порты для погрузки и разгрузки нефтяных танкеров, сухогрузов и судов общего назначения старше 25 лет, зарегистрированных в стране или ходящих под флагом иностранного государства. Об этом со ссылкой на генеральный директорат судоходства сообщает РИА Новости.

Для газовозов и химовозов, контейнеровозов, цементовозов, портовых буксиров, специализированных судов (используются для водолазной поддержки, геотехнических работ, прокладки труб, сейсморазведки, разработки скважин, в качестве жилых барж) предельный возраст установлен на уровне 30 лет.

Требования коснутся судов, которым необходима лицензия генерального директора судоходства в соответствии с разделами 406 и 407, которые запрещают работу в индийских портах без соответствующего разрешения.

Для захода в порт старого судна ему понадобится специальное исключение из правила. Возраст рассчитывается на основании даты сдачи, указанной в свидетельстве о безопасности конструкции грузового судна или любой другом обязательном сертификате, который выдан в соответствии с кодексом Международной морской организации.

В заявлении ведомства такое решение объясняется тенденцией, которая сложилась в индийском судоходстве. Если средний возраст мирового флота снижается, то в Индии, напротив, постепенно увеличивается. Такая ситуация несет угрозы безопасности.

Запрет может создать новые трудности для экспорта российской нефти. Индия наряду с Китаем стала одним из главных рынков сбыта для российских компаний после вступления в силу западных санкций. Для их обхода Россия собрала собственный флот танкеров, однако, как отмечали эксперты, скупались как правило старые суда. Аналитик Bloomberg Джулиан Ли отмечал, что спросом пользовались танкеры, «следующим владельцем которых станет свалка».