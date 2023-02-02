Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:25, 2 февраля 2023Экономика

В Финляндии предупредили о рисках аварий российских танкеров с нефтью

Пограничная служба Финляндии заявила о высоком риске аварий танкеров с российской нефтью
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Экспорт российской нефти несет угрозу экологической безопасности Балтийского моря, так как для поставок компании массово используют старые танкеры, состояние которых вызывает вопросы. О рисках аварий предупредила в своем информационном бюллетене Пограничная охрана Финляндии, передает РИА Новости.

По оценкам ведомства, до февраля 2022 года российские экспортеры использовали значительно более современные суда. А в настоящее время к процессу привлекаются даже такие танкеры, как MT Mastera (переименован в MT Alma), который планировали сдать в металлолом еще несколько лет назад.

Главные риски связаны с общим состоянием конструкций и оборудования корабля, которые постоянно ухудшаются. При этом пограничники не исключают, что трафик может изменить характер. Например, крупные суда ледового класса будут принимать нефть с берега, а потом перегружать на более мелкие танкеры в южной части Балтийского моря.

Об экологических рисках их-за введения потолка цен на морские поставки российской нефти специалисты предупреждали за несколько месяцев до вступления в силу ограничений. Основным методом, который выбрали авторы санкций, стал запрет на страхование в случае, если стоимость перевозимого сырья окажется выше ограничений (в настоящее время — 60 долларов за баррель).

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Аналитик Bloomberg Джулиан Ли отмечал, что перевозить сырье на таких условиях, скорее всего, согласятся только старые суда, «следующим владельцем которых станет свалка». Для судовладельцев сотрудничество станет риском, пойти на который можно только при повышенной стоимости доставки, перекрывающей угрозу остаться без судна.

Глава крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Рассел Харди также предупреждал, что Россия покупает суда в очень плохом состоянии, чтобы сохранить объемы экспорта.

Однако по состоянию на начало февраля объем экспорта российской нефти почти не изменился. Главной причиной стабильности стала резко упавшая стоимость поставок. По оценкам независимого ценового агентства Argus, на данные которого опирается в своих расчетах Минфин, в январе средняя цена основного российского экспортного сорта нефти Urals составила 49,48 доллара за баррель, что ниже потолка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
ВС России уничтожили более 100 солдат ВСУ на одном направлении военных действий
Россиянам назвали требующие срочно сдать анализ тревожные симптомы
Косметолог назвала россиянам опасность выдавливания прыщей в домашних условиях
Дополнительное снижение нефтегазовых доходов России в январе оценили
Болтон призвал пресекать попытки Запада вести переговоры с Россией
Российский майор назвал преимущества модернизированного танка Т-72
Российские войска уничтожили установки HIMARS и MLRS около Краматорска
Фитнес-тренер назвал способы ускорить замедлившийся процесс похудения
В Грузии захотели сократить срок пребывания россиян в стране
Евросоюз задумал ввести новые санкции против России к годовщине начала СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.