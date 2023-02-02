В Финляндии предупредили о рисках аварий российских танкеров с нефтью

Пограничная служба Финляндии заявила о высоком риске аварий танкеров с российской нефтью

Экспорт российской нефти несет угрозу экологической безопасности Балтийского моря, так как для поставок компании массово используют старые танкеры, состояние которых вызывает вопросы. О рисках аварий предупредила в своем информационном бюллетене Пограничная охрана Финляндии, передает РИА Новости.

По оценкам ведомства, до февраля 2022 года российские экспортеры использовали значительно более современные суда. А в настоящее время к процессу привлекаются даже такие танкеры, как MT Mastera (переименован в MT Alma), который планировали сдать в металлолом еще несколько лет назад.

Главные риски связаны с общим состоянием конструкций и оборудования корабля, которые постоянно ухудшаются. При этом пограничники не исключают, что трафик может изменить характер. Например, крупные суда ледового класса будут принимать нефть с берега, а потом перегружать на более мелкие танкеры в южной части Балтийского моря.

Об экологических рисках их-за введения потолка цен на морские поставки российской нефти специалисты предупреждали за несколько месяцев до вступления в силу ограничений. Основным методом, который выбрали авторы санкций, стал запрет на страхование в случае, если стоимость перевозимого сырья окажется выше ограничений (в настоящее время — 60 долларов за баррель).

Аналитик Bloomberg Джулиан Ли отмечал, что перевозить сырье на таких условиях, скорее всего, согласятся только старые суда, «следующим владельцем которых станет свалка». Для судовладельцев сотрудничество станет риском, пойти на который можно только при повышенной стоимости доставки, перекрывающей угрозу остаться без судна.

Глава крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Рассел Харди также предупреждал, что Россия покупает суда в очень плохом состоянии, чтобы сохранить объемы экспорта.

Однако по состоянию на начало февраля объем экспорта российской нефти почти не изменился. Главной причиной стабильности стала резко упавшая стоимость поставок. По оценкам независимого ценового агентства Argus, на данные которого опирается в своих расчетах Минфин, в январе средняя цена основного российского экспортного сорта нефти Urals составила 49,48 доллара за баррель, что ниже потолка.