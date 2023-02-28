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18:37, 28 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда в Киеве

Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Ханом в Киеве

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом в Киеве. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Киев чувствует поддержку со стороны МУС. «Для нас важно услышать сигналы о поддержке и важности правосудия. Это значит, что мы не одни в желании добиться справедливости для Украины и совместно сможем вернуть справедливость для Европы и мира», — написал Зеленский.

О визите Хана в Киев заранее не объявлялось.

Ранее главы МИД стран Евросоюза не поддержали идею Европейской комиссии (ЕК) о создании специализированного международного трибунала по Украине.

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Алевтина Запольская
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