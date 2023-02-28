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15:26, 28 февраля 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы сэкономить на оплате ЖКУ

«Авито Услуги»: установка посудомоечной машины позволит сэкономить на оплате ЖКУ

Фото: Unsplash

Проверка состояния сантехники, а также трубопроводной системы позволит сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), так как даже небольшая неисправность может провоцировать протечки и заливы. Об этом и других способах сохранить деньги со ссылкой на экспертов сервиса «Авито Услуги» россиянам рассказали «Известия».

Кроме того, специалисты порекомендовали установить счетчики воды — без них расход рассчитывается по среднему уровню потребления, что обычно выше фактического расхода домохозяйства. Другим способом сэкономить на оплате коммунальных платежей за воду они назвали установку в доме посудомоечной машины. Устройство тратит меньше воды, чем при мытье руками, а также использует при работе холодную воду — тарифы на нее дешевле, чем на горячую.

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Что касается экономии электроэнергии, то здесь эксперты порекомендовали использовать энергосберегающие лампочки — они прослужат вдвое дольше и будут потреблять в восемь раз меньше энергии по сравнению со светодиодными. По словам специалистов, грамотная установка освещения в доме позволит сберечь от 2,5 тысяч рублей в год. Наконец, для сохранения тепла в доме они посоветовали заделать щели и дыры между оконными рамами и в полу, а также установить уплотнители в окна и убедиться, что рамы на балконах установлены правильно.

В январе юрист Србуи Иващенко рассказала, что возможность списать долги россиян за услуги ЖКХ существует при условии истечения срока исковой давности, который по закону составляет три года. При этом обычно долги списывают в исключительных случаях и стараются не допускать подобной просрочки.

Полина Кислицына
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