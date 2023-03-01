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16:34, 1 марта 2023Путешествия

Стала известна статистика выдачи Хорватией шенгенских виз россиянам

Telegram-канал «Улететь»: Хорватия выдает короткие визы под даты поездки

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Стали известны первые итоги получения россиянами виз недавно присоединившейся к Шенгенской зоне стране — Хорватии. Статистику собрал Telegram-канал «Улететь».

Желающих получить хорватский шенген предупредили, что посольство выдает преимущественно короткие визы под даты поездки или на чуть более долгий период. При этом заявления рассматривают в среднем три-четыре недели — на сайте визового центра просят подавать документы не менее чем за 45 дней до предполагаемой поездки.

Кроме того, из-за проблем со свободными местами заявителей просят записываться в визовый центр по электронной почте.

Ранее, в феврале, специалисты Ассоциации туроператоров России назвали Венгрию и Грецию странами с самой простой процедурой выдачи россиянам шенгенских виз. Так, заявки на получение шенгена через визовые центры этих стран рассматриваются 17-20 рабочих дней.

1 января 2023 года Хорватия официально вступила в Шенгенскую зону. Национальные визы, если срок их действия не истек, по-прежнему действительны для въезда в республику. Кроме того, с этой даты проведенные в Хорватии дни добавляются к времени разрешенного 180-дневного периода нахождения в Шенгенской зоне.

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Дарья Рыбак
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