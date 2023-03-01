Мужчина зарезал российского врача на глазах у его маленькой дочери

В Приморском крае задержали мужчину, зарезавшего врача на глазах у его 12-летней дочери

В Артеме в Приморском крае задержали мужчину, зарезавшего врача на глазах у его 12-летней дочери. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, 28 февраля фигурант пришел к медику в квартиру. Они поссорились, тогда обвиняемый связал дочь жертвы простынями и напал с ножом на доктора, нанеся смертельные ранения. Затем мужчина скрылся. Вскоре домой вернулась жена и обнаружила тело супруга и связанную дочь. Она обратилась в полицию.

Отмечается, что мотив преступления неизвестен. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Петербурге мужчина задушил жену на глазах у двоих детей и попытался покончить с собой.