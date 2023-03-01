Минобороны заявило об уничтожении до 190 бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении до 190 бойцов ВСУ на донецком направлении

Подразделения «Южной» группировки российских войск за сутки на донецком направлении уничтожили до 190 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что за минувшие сутки Украина также потеряла две боевые бронированные машины, 16 авто и гаубицы Д-20 и Д-30. Помимо этого, на донецком направлении удалось уничтожить склад боеприпасов ВСУ в районе Очертино и базу хранения топлива близ Новоселовки.

28 февраля оборонное ведомство отчиталось о потере Украиной до 350 военнослужащих за сутки на донецком направлении. В боях на этом участке Вооруженные силы (ВС) России использовали тяжелые огнеметные системы и артиллерию.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.