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13:57, 1 марта 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении до 190 бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении до 190 бойцов ВСУ на донецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки российских войск за сутки на донецком направлении уничтожили до 190 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что за минувшие сутки Украина также потеряла две боевые бронированные машины, 16 авто и гаубицы Д-20 и Д-30. Помимо этого, на донецком направлении удалось уничтожить склад боеприпасов ВСУ в районе Очертино и базу хранения топлива близ Новоселовки.

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28 февраля оборонное ведомство отчиталось о потере Украиной до 350 военнослужащих за сутки на донецком направлении. В боях на этом участке Вооруженные силы (ВС) России использовали тяжелые огнеметные системы и артиллерию.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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