В сети с новой силой разгорелся спор восьмилетней давности о цвете платья

Фотография платья в Twitter возобновила споры восьмилетней давности о его цвете

Пользовательница Twitter под ником @Munchrih опубликовала фотографию в платье, напомнившую пользователям об одном из крупнейших интернет-споров 2015 года: участники которого не могли прийти к согласию в том, какого цвета был этот предмет одежды: бело-золотого или сине-черного. Из-за ее поста, набравшего за два дня более 30 миллионов просмотров, обсуждения этого вопроса разгорелись в сети с новой силой.

На фотографии можно увидеть женскую фигуру в платье, часть которого расположена в тени и кажется синей с черными вставками, тогда как освещенная часть выглядит белой с золотым кружевом. «Это меняет игру из-за...» — подписала снимок блогерша.

В комментариях под постом некоторые пользователи призвали оставить спор восьмилетней давности в 2015 году, однако в то же время многие начали публиковать свои версии того, какого цвета на самом деле платье. «Оно черно-синее при очень ярком свете, а вы все, белые и золотые люди, ищете внимания», — написала одна из участниц спора. Другая назвала обсуждение «бесконечной войной».

Один из участников обсуждения опубликовал и информация о производителе платья, которая разрешила все споры. Компания Roman Originals подтверждает, что изначально модель была синей с черным кружевом, но после неожиданной популярности платья бренд создал и бело-золотую версию. Ее продали на благотворительном аукционе.

История мема началась в 2015 году с публикации в соцсети Tumblr от 21-летней Кейтлин Макнил из Шотландии, заметившей, что друзья видят на фотографии платья разные цвета. Обсуждение вскоре стало настолько популярным, что тег #thedress, посвященный платью, 73 миллиона просмотров во всех социальных сетях. К спору присоединились многие знаменитости. Позднее американские ученые провели исследование и сообщили, что 57 процентов опрошенных назвали платье сине-черным, 30 процентов — бело-золотым, а еще 10 процентов видели оба сочетания цветов.

Ранее пользователи Twitter поспорили из-за вариантов решения детской математической задачи. Участников спора поставила в тупик последовательность выполнения действий в простом примере.