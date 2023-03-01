Пожарные спасли застрявших в лифте в день свадьбы на два часа жениха и невесту

Fox 29: жених и невеста застряли в лифте на два часа вместе с гостями на свадьбе

Пожарные в американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, спасли жениха и невесту, которые в день своей свадьбы на два часа застряли в лифте вместе с несколькими гостями. Об этом сообщает Fox 29.

Панав и Виктория Джха праздновали свадьбу. Утром пара вместе с четырьмя гостями застряла на лифте между первым и вторым этажом отеля. «Когда это произошло, я подумал, что лифт остановился на несколько секунд и сейчас поедет дальше. А потом мы заметили, что дверь была слегка приоткрыта», — сказал жених.

Для вызволения пассажиров лифта в отель приехали пожарные. Им удалось эвакуировать людей через потолок лифта. Когда они начали спасать пассажиров, один из мужчин попросил: «Пожалуйста, извлеките следующей мою сестру. Это та женщина, в свадебном платье».

В результате произошедшего никто не пострадал.

«Хотя пожарные не получили официального приглашения на свадьбу, незваными гостями нас тоже назвать сложно. Мистер и миссис Джха, мы надеемся, что сегодняшний день будет началом вашей долгой и счастливой совместной жизни», — говорится в сообщении, которое опубликовала в соцсети местная пожарная служба.

Ранее сообщалось, что молодожены в Великобритании поехали на фотосессию после свадьбы и застряли на пиратском острове Салли во время прилива. На помощь к молодоженам поспешили спасатели: их можно увидеть на некоторых снимках, сделанных свадебным фотографом.