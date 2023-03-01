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13:39, 1 марта 2023Бывший СССР

На Украине занялись разработкой концепции «быстрого государства»

Депутат Рады Наталуха заявил о разработке на Украине концепции «быстрого государства»

Фото: РИА Новости

Правительство Украины совместно с британскими учеными разрабатывает концепцию «быстрого государства». Об этом заявил глава комитета по экономическому развитию Верховной Рады Дмитрий Наталуха, сообщается в Telegram-канале украинского парламента.

Он заявил, что разработкой соответствующей модели власти республики занимаются совместно с экономистами из Кембриджского университета и командой британского Национального института экономических и социальных исследований (NISR). По его словам, ее официальная презентация состоялась в январе в Лондоне.

«Мы хотим построить одно из самых быстрых государств в мире. Государство, которое функционировало бы настолько быстро, что его эффективность создавала бы у вас иллюзию того, что государства не существует. Государство, которое бы просто растворилось в своей эффективности. У нас есть все для того, чтобы построить такое государство на Украине», — сказал Наталуха.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в стране запланировали реформу правительства и всего госсектора в целом. В частности, в рамках нее власти республики рассматривают вариант сокращения 20 действующих министерств до 15-16, а также создания пяти-шести должностей «мощных вице-премьеров».

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Георгий Нестеров
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