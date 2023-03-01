Умер рекордсмен по числу голов на одном чемпионате мира по футболу

Умер рекордсмен по числу голов на одном чемпионате мира по футболу француз Жюст Фонтен

Бывший нападающий сборной Франции по футболу Жюст Фонтен умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Daily Sports.

Фонтен являлся рекордсменом по количеству голов на одном чемпионате мира. На мундиале 1958 года, который проходил в Швеции, он забил 13 мячей. В том турнире команда Франции стала бронзовым призером.

Всего с 1953-го по 1960-й Фонтен забил 30 мячей в 21 матче за национальную сборную. На клубном уровне он выступал за французские «Реймс» и «Ниццу», а также марокканскую «Касабланку».

Фонтен четырежды побеждал в чемпионате Франции, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В 1958-м и 1960-м он становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции.

