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13:35, 1 марта 2023Спорт

Умер рекордсмен по числу голов на одном чемпионате мира по футболу

Умер рекордсмен по числу голов на одном чемпионате мира по футболу француз Жюст Фонтен

Фото: Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images

Бывший нападающий сборной Франции по футболу Жюст Фонтен умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Daily Sports.

Фонтен являлся рекордсменом по количеству голов на одном чемпионате мира. На мундиале 1958 года, который проходил в Швеции, он забил 13 мячей. В том турнире команда Франции стала бронзовым призером.

Всего с 1953-го по 1960-й Фонтен забил 30 мячей в 21 матче за национальную сборную. На клубном уровне он выступал за французские «Реймс» и «Ниццу», а также марокканскую «Касабланку».

Фонтен четырежды побеждал в чемпионате Франции, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В 1958-м и 1960-м он становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции.

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Дарья Коршунова
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