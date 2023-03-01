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21:25, 1 марта 2023Забота о себе

Россиян предупредили о вреде распространенного бытового прибора

Эндокринолог Сорокина: продукты горения газовой плиты могут повысить риск приступов астмы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Продукты горения газовой плиты могут повысить риск приступов астмы и сказаться на состоянии всей дыхательной системы, предупредила россиян эндокринолог Юлия Сорокина. Слова врача приводят «Известия».

Сорокина пояснила, что распространенный бытовой прибор — газовые плиты — могут быть вредны для здоровья в двух случаях — из-за выделения продуктов горения и из-за неправильной эксплуатации.

При сжигании газа горелки могут выделять угарный газ и следы меркаптана. Меркаптан используют для выявления природного газа, чтобы специалисты могли обнаружить утечку. Это химическое вещество токсично, в быту он используется в минимальных дозах. На кухне человек не только дышит опасными элементами, но и потребляет в пищу блюда, в которых могут оседать продукты горения

Юлия Сорокинаврач

Врач предупредила, что даже при полном сгорании в воздухе увеличивается концентрация углекислого газа, которая может превышать норму в несколько раз. Из-за этого у человека могут появляться головные боли, недомогание, аллергия. Выделяемый газовыми плитами диоксид азота может повысить риск приступов астмы, сердечного приступа, ухудшить когнитивные функции и усугубить хронические болезни легких, добавила она.

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Также Сорокина напомнила о правилах пользования газовой плитой. По ее словам, над плитой обязательно должна находиться вытяжка. Нужно следить за исправностью прибора. И если пламя начинает гореть неравномерно или меняет цвет, необходимо выключить конфорки и вызвать мастера.

«Не рекомендуется использовать одновременно более двух конфорок. При работе плиты нужно закрывать дверь на кухню и открывать окно. Также следует не допускать пережатия и растяжения газового шланга и не заливать рабочую поверхность плиты жидкостями», — подвела итог Сорокина.

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Вера Владзиевская
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