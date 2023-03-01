Определена самая безопасная для окружающей среды диета

American Journal of Clinical Nutrition: кетодиета оказалась самой неэкологичной

Ученые из Университета Тулейна определили самую безопасную для окружающей среды диету. Результаты работы опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Для этого авторы сравнили две популярные диеты — кето и палео. Их оценили как по питательным составляющим, так и по экологическому воздействию. Полученные данные основывались на исследовании рациона питания более чем 16 тысяч взрослых.

В кетогенной диете приоритет отдается большому количеству жиров и малому количеству углеводов. Анализ специалистов показал, что этот способ питания провоцирует образование почти трех килограммов углекислого газа на каждую 1000 потребляемых калорий. В свою очередь палеолитическая диета, которая исключает зерновые и бобовые, зато подразумевает преобладание мяса, орехов и овощей, имела самый низкий показатель качества питания, а также обладала высоким углеродным следом (2,6 килограмма углекислого газа на 1000 калорий).

При этом наименьшее влияние на климат оказывают веганы, выделяя 0,7 килограмма углекислого газа на каждую 1000 калорий. Затем идут вегетарианские и пескатарианские диеты. Кроме того, пескатарианская диета набрала наибольшее количество баллов по питательному составу, за ней следуют вегетарианские и веганские диеты.

Самая распространенная диета — всеядная, которой придерживались 86 процентов участников опроса — находилась ровно посередине как по качеству, так и по экологичности. Исследователи считают, что если бы треть тех, кто соблюдает всеядную диету, стала вегетарианцами, то это было бы эквивалентно устранению последствий от преодоления 547 миллионов километров на транспорте ежедневно.