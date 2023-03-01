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19:10, 1 марта 2023Наука и техника

Определена самая безопасная для окружающей среды диета

American Journal of Clinical Nutrition: кетодиета оказалась самой неэкологичной

Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

Ученые из Университета Тулейна определили самую безопасную для окружающей среды диету. Результаты работы опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Для этого авторы сравнили две популярные диеты — кето и палео. Их оценили как по питательным составляющим, так и по экологическому воздействию. Полученные данные основывались на исследовании рациона питания более чем 16 тысяч взрослых.

В кетогенной диете приоритет отдается большому количеству жиров и малому количеству углеводов. Анализ специалистов показал, что этот способ питания провоцирует образование почти трех килограммов углекислого газа на каждую 1000 потребляемых калорий. В свою очередь палеолитическая диета, которая исключает зерновые и бобовые, зато подразумевает преобладание мяса, орехов и овощей, имела самый низкий показатель качества питания, а также обладала высоким углеродным следом (2,6 килограмма углекислого газа на 1000 калорий).

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При этом наименьшее влияние на климат оказывают веганы, выделяя 0,7 килограмма углекислого газа на каждую 1000 калорий. Затем идут вегетарианские и пескатарианские диеты. Кроме того, пескатарианская диета набрала наибольшее количество баллов по питательному составу, за ней следуют вегетарианские и веганские диеты.

Самая распространенная диета — всеядная, которой придерживались 86 процентов участников опроса — находилась ровно посередине как по качеству, так и по экологичности. Исследователи считают, что если бы треть тех, кто соблюдает всеядную диету, стала вегетарианцами, то это было бы эквивалентно устранению последствий от преодоления 547 миллионов километров на транспорте ежедневно.

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Елена Апазиди
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