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15:55, 1 марта 2023Мир

Глава МИД ФРГ решила не избегать Россию на совещании G20

Глава МИД ФРГ Бербок не станет избегать мероприятий с участием России на совещании G20

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva/ Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок не будет избегать мероприятий с участием России на совещании министров иностранных дел стран G20. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер, передает ТАСС.

«Правительство ФРГ приняло решение не избегать на G20 различных форматов, даже если за столом переговоров будет присутствовать российская сторона», — сказал он. Уточняется, что запланированы два рабочих заседания.

Вместе с тем Бургер указал, что Бербок якобы не даст предоставить России трибуну и, если потребуется, будет «противостоять российской пропаганде».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не планирует встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым на совещании руководителей министерств иностранных дел стран G20. Он отказался и от встречи с главой Китая Цинь Ганом, но при этом отметил, что будет участвовать в сессиях совещаний, где Лавров и Цинь Ган будут присутствовать.

Встреча глав МИД стран G20 пройдет в Нью-Дели 1-2 марта. Отмечалось, что власти Индии рассчитывают, что им удастся разрешить разногласия между членами G7 и Россией и Китаем.

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Алина Гончарова
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