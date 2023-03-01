Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:34, 1 марта 2023Россия

Мертвую россиянку нашли под завалами обрушившегося заброшенного дома

Мертвую женщину нашли под завалами обрушившегося заброшенного дома в Красноярском крае

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В Красноярском крае под завалами обрушившегося заброшенного деревянного дома нашли мертвую женщину. Об этом в среду, 1 марта, сообщает региональная служба спасения в Telegram-канале.

Тело обнаружили в Покровке по адресу Дальневосточная, 63. Дом стоял пустым, так как его должны были снести.

Фото: Telegram-канал ГУ МЧС России по Красноярскому краю

1 марта в ветхом здании обрушились кровля и потолочные перекрытия. На место выехали сотрудники МЧС. Разбирая завалы, они нашли россиянку без признаков жизни. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее в Бурятии мужчину насмерть придавило упавшее на него оборудование: поднятая краном лента сортировочной установки. Он получил травмы головы и шеи и умер в машине скорой помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
США перебросили в Европу «самолет Судного дня»
VK описала любителей активно ставить лайки
Россиян предупредили о последствиях изменений в ПДД
Остин Батлер рассказал о прохождении 12-часового прослушивания у Тарантино
53-летнюю россиянку нашли мертвой под окнами многоэтажки
Дрейк пожалел об упоминании имен бывших девушек в своих песнях
Российскому подростку ножом отрезали челку из-за кофты с пауком
Оксана Самойлова уехала из Москвы с детьми «в максимально странном состоянии»
Мертвую россиянку нашли под завалами обрушившегося заброшенного дома
Готовившего теракт в Крыму члена «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» осудили посмертно
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.