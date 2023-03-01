Мертвую россиянку нашли под завалами обрушившегося заброшенного дома

Мертвую женщину нашли под завалами обрушившегося заброшенного дома в Красноярском крае

В Красноярском крае под завалами обрушившегося заброшенного деревянного дома нашли мертвую женщину. Об этом в среду, 1 марта, сообщает региональная служба спасения в Telegram-канале.

Тело обнаружили в Покровке по адресу Дальневосточная, 63. Дом стоял пустым, так как его должны были снести.

1 марта в ветхом здании обрушились кровля и потолочные перекрытия. На место выехали сотрудники МЧС. Разбирая завалы, они нашли россиянку без признаков жизни. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее в Бурятии мужчину насмерть придавило упавшее на него оборудование: поднятая краном лента сортировочной установки. Он получил травмы головы и шеи и умер в машине скорой помощи.