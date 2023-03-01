Хозяин паба в Таиланде обматерил российских туристов и выгнал на улицу

Хозяин паба на Самуи выгнал группу россиян на улицу из-за национальности

Хозяин ирландского паба на популярном курорте Таиланда обматерил российских туристов и выгнал из своего заведения из-за национальности. Случившееся попало на видео, его публикует Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что инцидент произошел в баре Moby Dick на Самуи. На размещенных в сети кадрах видно, что во время игры в бильярд к группе россиян подошел владелец бара и, нецензурно выражаясь, начал требовать, чтобы отдыхающие покинули заведение, угрожая им и оскорбляя Россию. «Сначала хозяин спокойно пил за баром и курил косячок, но вдруг схватил кий, подбежал к туристам, стал орать матом и выталкивать их на улицу», — говорится в публикации.

Молодые люди записали конфликт на камеру и вызвали полицию, надеясь решить проблему. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выслушали потерпевших, однако предпринимать каких-либо действий не стали, сообщив, что хозяин паба дружит с членами местной мафии. Они извинились перед отдыхающими от лица всего Таиланда и уехали.

Ранее российских туристов, путешествующих по Европе, выселили из отеля в Венгрии из-за национальности. Супруги рассказали, что заселились в отель Premier Hotel Miscolc в городе Мишкольц около шести вечера. Однако в девять вечера, когда они уже готовились ко сну, им позвонил управляющий и сообщил, что постояльцам срочно нужно выехать из отеля.