В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение

USGS: землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Папуа-Новой Гвинее

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в одном из регионов Папуа-Новой Гвинеи, который находится на юго-западе Тихого океана. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Толчки зафиксировали в городе Кимбе в среду, 1 марта. По данным американской службы, землетрясение произошло в 5:36 по всемирному координированному времени. Эпицентр толчков находился на глубине более 580 километров. В настоящее время информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее также фиксировали в сентябре 2022 года. Тогда в городе Уау были зафиксированы разрушения — повреждены больницы, дома, сельские дороги и автомагистрали. Погибли по меньшей мере три человека.

Ранее в феврале землетрясение магнитудой 6,1 произошло около центральной части Филиппин. Его зафиксировали в 18:10 по всемирному координированному времени (21:10 мск) недалеко от острова Лусон. Очаг залегал на глубине 20 километров.