Украине указали на необходимость самой платить за вооружения

Пентагон заявил, что Украине надо самой платить за поставляемые ей вооружения

Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Киев должен начать самостоятельно платить за поставляемые Вашингтоном вооружения. Об этом сообщает ТАСС.

«У них в бюджете нет такого масштаба возможностей сейчас, но им следует начать приобретать некоторые военные средства», - указала Уолландер в ответ на замечание конгрессмена Майка Гарсии о том, американские налогоплательщики оценят, если Украина начнет сама закупать вооружения, а не получать его бесплатно,

По словам помощника министра обороны, Соединенным Штатам необходимо добиться того, чтобы Украина начала планировать собственные расходы на оборону и «на все остальное, что будет сделано для ее для поддержки».

Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что Киев запросил у США 128 истребителей четвертого поколения F-16. Вашингтон считает, что в перспективе Украине понадобятся от 50 до 80 западных машин. «Обновленный взгляд на военно-воздушные силы Украины будет важен в средней и долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.