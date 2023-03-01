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13:52, 1 марта 2023Мир

Путин заявил о желании показать Си Цзиньпину метро

Путин заявил о подготовке к встрече с Си Цзиньпином и желании показать делегации КНР метро

Фото: Максим Мишин / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин рассказал о подготовке к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и заявил о желании показать китайской делегации Большую кольцевую линию (БКЛ) Московского метро. Об этом политик сообщил на церемонии запуска движения по всей БКЛ, передает ТАСС.

«По своей протяженности 70-километровая БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав и наших друзей в Китае — нынешнего лидера, кольцевую линию пекинского метро. Вот будем встречаться с председателем КНР. Если программа позволит, с удовольствием покажем [БКЛ] и нашим гостям», — заявил российский лидер.

Ранее Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли в столице Большую кольцевую линию метро (БКЛ). Процесс строительства завершился в начале февраля 2023 года. В эксплуатацию ввели девять последних станций БКЛ: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

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Виктория Кондратьева
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