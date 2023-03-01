«Редан» с помощью нейросети «отправили» на крупнейшие войны

Нейросеть Midjourney сгенерировала изображения с участниками «Редана» на крупнейших войнах

Членов группировки «ЧВК Редан», которая стала известна после сообщений о массовых драках в торговых центрах, с помощью искусственного интеллекта «отправили» участвовать в одних из самых серьезных в истории вооруженных конфликтах. Изображения, на которых подростки, выглядящие как члены нашумевшего объединения, оказались на разных войнах, «Лента.ру» сгенерировала с помощью нейросети Midjourney и опубликовала в Telegram.

В числе военных конфликтов, участниками которых стали члены «ЧВК Редан» — Троянская война, Отечественная война 1812 года и Первая мировая война. Кроме того, Midjourney показала, как представители объединения выглядели бы на войнах во Вьетнаме и в Афганистане, а также в спецоперации России на Украине.

Фото: нейросеть Midjourney

О движении «ЧВК Редан» стало известно из-за массовых драк с его участниками в российских торговых центрах. Одна из них произошла на фуд-корт ТЦ «Авиапарк» в Москве 19 февраля. После инцидентов прошли задержания, также сообщалось об устроенных полицией облавах на подростков из «ЧВК Редан».

При этом председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что группировка вряд ли связана с преступным миром. «Очевидно, что внутри этого сообщества одна часть не поддерживает другую. Администратор этого сообщества говорит, что большинство так называемых реданов, которые просто любят аниме и выглядят определенным образом, не поддерживают беспорядки, которые устроил кто-то, назвав себя "ЧВК Редан"», — сказал депутат.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает борьбу полиции с противоправными действиями членов движения. Он также назвал группировку псевдосубкультурой.