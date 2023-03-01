МИД ответил на обвинения в «поглощении» Белоруссии

Замглавы МИД Галузин: Россия стремится увеличить независимость Белоруссии

Россия не стремится к экономическому «поглощению» Белоруссии. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По словам Галузина, Россия не только стремится увеличивать независимость белорусской экономики от России, но и старается помочь белорусским производителям найти выход на новые рынки.

«В этом смысле Россия выполняет роль основного гаранта поступательного экономического развития Белоруссии. Однако это ни в коем случае не умаляет усилий Белоруссии по выстраиванию взаимовыгодных связей с другими дружественными странами», — ответил он.

В качестве примеров экономической кооперации Галузин привел созданные Россией льготные условия на транспортировку белорусских экспортных грузов, в том числе калийных удобрений, нефтепродуктов, продукции лесопереработки, в направлении Китая, стран Каспийского региона, а также в направлении российских портов на Балтике, в Черном море и бассейне Северного Ледовитого океана.

Ранее эксперт белорусского общественного объединения «Белая Русь» Петр Петровский заявил, что в условиях международного санкционного давления Россия стала подушкой безопасности для белорусской экономики. Петровский считает, что в этом проявляется «позитивная взаимозависимость» двух стран, которая «стала гарантом выживания в сложное время».

