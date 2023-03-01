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14:58, 1 марта 2023Силовые структуры

Россиянку осудили на три года за гибель трех человек при крушении вертолета

Предпринимательницу осудили за гибель трех человек при крушении вертолета в Подмосковье

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российскую предпринимательницу осудили на три года по делу о гибели трех человек при крушении вертолета Robinson R-44 в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Анастасия Глущенко.

Россиянку, которая занималась организацией экскурсии, признали виновной в оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, и взяли под стражу в зале суда.

Трагедия произошла 3 октября 2021 года. В этот день вертолет Robinson R-44 с регистрационным номером RA-04172 отправился в полет с аэродрома «Мячково». На борту находились пилот и двое пассажиров. Как уточняет «МК», ими были двоюродные брат и сестра из Соликамска в возрасте 22 и 21 года. Брат сделал подарок родственнице, которая накануне переехала в Москву ради трудоустройства на новую работу. Опытный пилот, за плечами которого было шесть тысяч часов полетов, по какой-то причине недозаправил вертолет, из-за чего он рухнул в лесополосе в районе городского округа Лыткарино. В результате летчик и пассажиры получили тяжелые травмы и погибли.

Следственный комитет квалифицировал крушение R-44 как нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта и возбудил уголовное дело.

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Елизавета Новикова
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