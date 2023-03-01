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22:07, 1 марта 2023Мир

Байден на год продлил принятые из-за ситуации на Украине санкции против России

Президент США Байден на год продлил санкции против РФ, принятые из-за ситуации на Украине
СюжетРеферендум на Донбассе:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Президент США Джо Байден на год продлил действие санкций против России, которые были приняты из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Речь идет о мерах, которые принимались администрацией Барака Обамы с 2014 года после проведения референдума в Крыму, о рестрикциях предыдущего лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа в 2018 году и о пакете ограничений, которые ввели действующие власти 21 февраля 2022 года.

Байден пришел к выводу, что все эти санкции должны сохраняться в силе после 6 марта 2023 года в связи с тем, что действия и политика, о которых идет речь в данных указах, представляют угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США, говорится в документе Белого дома.

Ранее американский лидер также продлил режим ЧС на год из-за событий на Украине, который был установлен 15 апреля 2021 года и продлевался в апреле 2022 года.

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Марина Совина
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