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08:14, 1 марта 2023Силовые структуры

СКР возбудил уголовное дело после обнаружения задушенной женщины

СКР возбудил дело об убийстве после обнаружения тела задушенной женщины в Петербурге

Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения тела задушенной женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что житель Санкт-Петербурга задушил жену на глазах у двоих детей 6 и 13 лет, после чего попытался покончить с собой. Инцидент произошел 27 февраля на севере города. Обеспокоенные криками жильцы дома вызвали полицию, в квартире обнаружила мертвую 39-летнюю женщину и истекающего кровью 37-летнего мужчину. В помещении также находились двое детей, они не пострадали. Мужчину госпитализировали, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, у пары произошел конфликт. Родственница погибшей рассказала, что женщина хотела развестись с супругом, поскольку тот неоднократно избивал ее, хамил и унижал.

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Екатерина Власова
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