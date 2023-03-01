СКР возбудил уголовное дело после обнаружения задушенной женщины

СКР возбудил дело об убийстве после обнаружения тела задушенной женщины в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения тела задушенной женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что житель Санкт-Петербурга задушил жену на глазах у двоих детей 6 и 13 лет, после чего попытался покончить с собой. Инцидент произошел 27 февраля на севере города. Обеспокоенные криками жильцы дома вызвали полицию, в квартире обнаружила мертвую 39-летнюю женщину и истекающего кровью 37-летнего мужчину. В помещении также находились двое детей, они не пострадали. Мужчину госпитализировали, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, у пары произошел конфликт. Родственница погибшей рассказала, что женщина хотела развестись с супругом, поскольку тот неоднократно избивал ее, хамил и унижал.