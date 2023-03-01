МИД перечислил долгосрочных союзников России

Замглавы МИД Галузин назвал страны ЕАЭС и ОДКБ долгосрочными союзниками России

На стратегических и долгосрочных союзников России оказывается давление со стороны США и подконтрольных им структур и государств. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Среди долгосрочных союзников России Галузин перечислил Белоруссию в рамках Союзного государства, а также страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Помимо России, в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Членами ОДКБ являются все вышеуказанные страны, а также Таджикистан.

Ранее эксперт белорусского общественного объединения «Белая Русь» Петр Петровский заявил, что Белоруссия будет пытаться сохранить канал связи с Западом, запрос на это есть и со стороны России. Эксперт считает, что нынешний глава МИД Сергей Алейник делает это для продолжения попыток дипломатического разрешения украинского конфликта.