Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:00, 1 марта 2023Бывший СССР

МИД перечислил долгосрочных союзников России

Замглавы МИД Галузин назвал страны ЕАЭС и ОДКБ долгосрочными союзниками России

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На стратегических и долгосрочных союзников России оказывается давление со стороны США и подконтрольных им структур и государств. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Среди долгосрочных союзников России Галузин перечислил Белоруссию в рамках Союзного государства, а также страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Помимо России, в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Членами ОДКБ являются все вышеуказанные страны, а также Таджикистан.

Материалы по теме:
«Из Киева звучат только ультиматумы» Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
«Из Киева звучат только ультиматумы»Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
Сегодня
Воздержались. Почему республики Средней Азии не спешат поддержать российскую операцию на Украине?
Воздержались.Почему республики Средней Азии не спешат поддержать российскую операцию на Украине?
18 июня 2022

Ранее эксперт белорусского общественного объединения «Белая Русь» Петр Петровский заявил, что Белоруссия будет пытаться сохранить канал связи с Западом, запрос на это есть и со стороны России. Эксперт считает, что нынешний глава МИД Сергей Алейник делает это для продолжения попыток дипломатического разрешения украинского конфликта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Россия приостановила свое участие в ДСНВ
На российской трассе столкнулись переполненный рейсовый автобус и грузовик
Время продажи алкоголя в российском регионе сократили на час
В Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО
Фотография из обычного британского супермаркета удивила пользователей сети
МИД перечислил долгосрочных союзников России
Вучич пообещал арестовать завербованных в ЧВК «Вагнер» сербов
В Кишиневе прошла акция в знак поддержки России
Проживший в США 28 лет советский фигурист описал американцев фразой Задорнова
Раскрыты детали сделки по продаже L'Occitane россиянам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.